Duas exposições terminam neste domingo

O Museu Oscar Niemeyer (MON) encerra duas exposições neste domingo, dia 5 de março: Memória das ruas: retratos dos personagens de Curitiba e Arte moderna na coleção da Fundação Edson Queiroz. A data também é o último dia das intervenções Panapaná e Yo Soy You, de autoria de Arnaldo Antunes.



Memória das ruas: retratos dos personagens de Curitiba está em cartaz desde o dia 24 de setembro de 2016, composta por retratos e esculturas de personalidades da sociedade curitibana. As obras pertencem ao acervo do Museu Paranaense. A coleção de retratos foi instituída em 1886 sob o título de Pinacoteca Paranaense.



Aberta para o público desde 27 de outubro de 2016, a exposição Arte Moderna na coleção da Fundação Edson Queiroz reúne importantes nomes do modernismo brasileiro, como Abraham Palatnik, Alfredo Volpi, Anita Malfatti, Cícero Dias, Di Cavalcanti, Iberê Camargo, Lygia Clark, entre outros. A mostra faz um recorte do acervo da Fundação Edson Queiroz.



O jardim externo do MON exibe quatro mil borboletas de cerâmica na intervenção Panapaná, inaugurada em 9 de dezembro de 2016. O título da exposição é de origem Tupi e significa coletivo de borboletas, representando os quase 80 artistas do coletivo Cerâmica Contemporânea Curitiba. Outra intervenção é You Soy You, de Arnaldo Antunes, instalada no chão de vidro do museu desde 21 de dezembro. A exibição da obra é uma parceria entre o MON e a Bienal Literária de Curitiba.