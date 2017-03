Jornalista absolvido na Lava Jato diz que processo prejudicou sua carreira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Absolvido na ação penal da Lava Jato sobre suposto empréstimo fraudulento em favor do PT, o jornalista Breno Altman diz que o processo causou danos morais e materiais a ele. "Apesar de o juiz Sergio Moro ter me declarado inocente, eu paguei uma pena. O fato é que eu paguei por um crime que não cometi, e tenho certeza que essa pena não será compensada". Altman dirige o site "Opera Mundi" e afirma que o veículo de comunicação sofreu com a interrupção de contratos públicos e privados após ele ter sido alvo de uma condução coercitiva na Lava Jato. "Toda publicidade do site, em função da minha condução coercitiva, foi cancelada. Jornalistas vivem de imagem e credibilidade", afirmou. Moro considerou que o Ministério Público não apresentou provas de que Altman tivesse atuado na estruturação do empréstimo apontado como fraudulento. O jornalista criticou a denúncia do Ministério Público Federal que levou à abertura do processo e considerou injustas as condenações impostas aos réus Delúbio Soares, Enivaldo Quadrado e Ronan Maria Pinto. "O Ministério Público acreditou que tinha encontrado uma bala de prata contra o Partido dos Trabalhadores, que vincularia o escândalo do Petrolão a um crime de sangue, que foi o assassinato do prefeito [de Santo André] Celso Daniel. Comprou uma fantasia que certos setores alimentavam".