Março começa com “aulão” de improviso de dança

O Improviso de Dança e Música, tem como objetivo integrar um ambiente coletivo de criação e livre expressão (foto: Divulgação)

No próximo domingo, dia 5, a Casa Hoffmann – Centro de Estudos do Movimento recebe o primeiro Improviso de 2017. A atividade gratuita acontece das 11h às 13h30. O Aulão Prática para encontrar olhares, é um estimulo para os movimentos e musicalidades de cada um, em sintonia com o coletivo. O evento é realizado pelo UM – Núcleo de Pesquisa Artística em Dança da FAP e da SummuS Contato e Improvisação e apoiado pela Fundação Cultural de Curitiba.



Segundo os organizadores, o movimento dos olhos é que conduz os fluxos de encontros que se instauram no espaço, tecendo numa mesma tela-corpo possíveis olhares sensíveis compartilhados. A partir desse desejo, busca-se encontrar modos de transitar juntos entre afetos, deixando pulsar os desejos e descobrindo outras e novas perspectivas.



Aberto à comunidade em geral, o Improviso de Dança e Música, tem como objetivo integrar um ambiente coletivo de criação e livre expressão. As orientações do aulão ficam a cargo de Lívea Castro e Marilia Zamilian.

SERVIÇO

O quê: Aulão Prática para encontrar olhares + Improviso Dança e Música

Quando: Dia 5 de Março de 2017 (domingo), das 11h30 às 13h30

Quanto: Evento gratuito

Não é necessário fazer inscrição prévia

Onde: Casa Hoffmann Centro de Estudo do Movimento

Rua Claudino dos Santos, Nº58, Largo da Ordem, Curitiba, Paraná – Brasil

Informações: summus.ci@gmail.com e danca@fcc.curitiba.pr.gov.br