Samba da Nega tem convidada especial

Um show de mulheres para enaltecer o dia 8 de março (foto: Divulgação)

Após o carnaval e para quem já faz batucada o ano todo, abrir o mês de março e enaltecer as mulheres será uma missão prazerosa para a cantora e compositora, Janine Mathias. Em cartaz há dois anos com o show Samba da Nega, amanhã, em Curitiba, antecedendo as comemorações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, Janine sobe ao palco da Sociedade Operária Beneficente Treze de Maio e convida nesta edição a cantora e compositora, Jô Nunes que lançou recentemente o DVD Meu Canto Brasileiro, com direção de Fábio Hess. A festa conta ainda com a discotecagem com a produtora e DJ, Adri Menegale, responsável pelo selo Misturi-C e com projeções audiovisuais da estudante de cinema, Bea Gerolin, inspiradas em mulheres negras que contribuíram socioculturalmente para o fortalecimento da cultura afro-brasileira.



Apresentado em todo o primeiro sábado de cada mês na Treze de Maio, desde 2016, o Samba da Nega idealizado por Janine Mathias, apresenta em seu repertório, clássicos do samba tradicional às batucadas do terreiro e aos novos compositores da música brasileira. Filha de sambista, Janine participou no início da sua carreira do concurso Samba do Compositor Paranaense, e ficou em terceiro lugar com a música Água que retira dor. Em 2013, apresentou no Teatro Paiol, o show E o Meu Samba Vai Ficar Assim, com músicas próprias e no mesmo ano foi convidada pela Orquestra Democratas e gravou o samba Muita Areia, de Alex Souza e Panelão, lançado em 2015. Além dos shows do seu disco Eu Quero Mergulhar, atualmente a cantora está na produção do seu novo trabalho, Dendê com produção e direção musical de Eduardo Brechó.



Desde o seu disco de estreia, Passarinha, em 2012, a cantora e compositora, Jô Nunes se tornou destaque no cenário independente.

SERVIÇO:

O quê: Samba da Nega com part. especial de Jô Nunes

Quando: 4 de março (sábado), a partir das 22 horas

Onde: Sociedade Operária Beneficente Treze de Maio | Rua Clotário Portugal, 274 - Centro

Quanto: R$15 até às 23h30 (após R$20) | Entrada somente em dinheiro