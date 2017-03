Eduardo Sterblitch é TV no teatro

Humorista Eduardo Sterblitch amanhã no Guaíra (foto: Divulgação)

Eduardo Sterblitch tomou a liberdade de fazer seu talk show, uma vez que o formato está em alta entre os humoristas. Mas ao invés da TV, escolheu o palco do auditório Bento Munhoz da Rocha Netto, pois o teatro é o lugar favorito dele.



O talk show acontecerá amanhã, às 21h e tem como entrevistados a plateia. E como é comum em um talk show, há também uma banda, formada tão somente por Eduardo Capello, responsável por todas as intervenções musicais. Eduardo Sterblitch ganhou notoriedade quando participou do Pânico na TV, em 2008. Mas sua carreira começou no Teatro, no qual trabalhou como comediante e roteirista. "USE-ME" foi uma de suas peças que viajou pelo Brasil. A classificação é 14 anos.