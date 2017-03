"Ano só começa após o Carnaval" tem fundo de verdade

Curitiba também teve desfile de Carnaval, apesar de uma certa indiferença: cidade teve muitos visitantes (foto: Geraldo Bubniak)

Diz o dito popular que, no Brasil, o ano só começa depois do Carnaval. Ainda que pareça um exagero, o dito tem lá um fundo de verdade, mas não tem nada a ver com uma suposta indolência nacional. Acontece, sim, pela praticidade e coincidência de calendário. Janeiro é naturalmente um mês de férias coletivas para muitas empresas. Como o Carnaval acontece entre meados de fevereiro e início de março, a impressão que se tem é que as férias se prolongam.

Muitas empresas esperam passar o mês de fevereiro para novas contratações que, além de ter menos dias, alguns deles ficam reservados para o feriado de Carnaval, o que significa praticamente uma semana inteira ou 25% a menos de trabalho no mês. Este fato é bastante significativo, por isso muitas empresas seguram suas vagas para fechá-las após o Carnaval.

O começo do ano também tem muito de fechamento de balanços das empresas, por isso a impressão que fica é que elas estão paradas, mas faz parte do processo de preparação para as atividades do resto do ano.

Outro fator é sazonal. Como o fim de ano e início do outro no Hemisfério Sul coincide com o verão e as férias escolares, as atenções se voltam justamente para atividades de lazer. Logo a praia é logo lembrada. Litoral do Paraná, por exemplo, vive seu melhor momento exatamente neste período. Por lá, o dito deve ser diferente — “o ano acaba depois do Carnaval”.

Mas quem não tirou férias em janeiro, ou teve que trabalhar durante o Carnaval deve discordar do dito popular. Até porque, a maioria dos brasileiros está trabalhando, sim, desde a virada do ano.

Brincadeira e protesto

E há quem faça graça deste pensamento nacional. Em Curitiba, por exemplo, é realizado o Réveillon Fora de Época após a passagem do Carnaval, justamente para fazer piada. O já tradicional Réveillon Fora de Época de Curitiba está marcado para o dia 18 para 19 de março, na Praça Espanha. O evento é uma celebração independente idealizada pelo Curitiba Mil Grau e sem fins lucrativos.

“O Réveillon Fora de Época reúne milhares de pessoas para efetivar o início do ano no Brasil, pois, como a cultura popular indica: “o ano só começa, em terras tupiniquins, depois do Carnaval”, diz a chamada para a confraternização. O Réveillon fora de època acontece desde 2011 e tem reunido anualmente 20 mil pessoas. O evento nasceu como uma forma de protesto.