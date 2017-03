Programa começa atendimento em mutirão

Os primeiros pacientes beneficiados pelo programa da Prefeitura de Curitiba, Saúde Já, começaram a ser atendidos ontem, no ambulatório de Dermatologia do Hospital Evangélico, em Curitiba. Cerca de 600 pacientes foram avaliados no primeiro dia de ação do programa lançado em 21 de fevereiro.

O Saúde Já prevê um investimento municipal de R$ 12 milhões e tem a perspectiva de beneficiar 150 mil pessoas diretamente, com ações para diminuir o tempo de espera nas filas por exames, consultas e cirurgias de especialidades.

A primeira especialidade contemplada pelo Saúde Já é Dermatologia e Pequenas Cirurgias. O objetivo é solucionar de maneira mais célere a fila de 15.810 pessoas que aguardam consultas dermatológicas e 4.260 para realizar pequenas cirurgias. Sem a ação continuada do Saúde Já, o tempo médio de espera chega a dez meses para consulta e 19 meses para a cirurgia.

Os pacientes que estão na fila estão sendo convocados pelas unidades de saúde e, depois de uma avaliação, são agendados para o mutirão, que começa em 9 de março, no caso da Dermatologia.