Cida abre eventos para a mulher

A governadora em exercício Cida Borghetti abre neste domingo, às 18h30, em Foz do Iguaçu, o seminário nacional em homenagem ao Dia Internacional da Mulher organizado pela União Geral dos Trabalhadores (UGT).

O evento deve reunir mais de 300 lideranças de todas as regiões do País para debater, entre outros assuntos, políticas públicas de prevenção e combate à violência de gênero no ambiente de trabalho. O encontro conta com o apoio da AFL-CIO, maior central sindical dos Estados Unidos.