Tendências de inverno direto da Semana de Moda de Paris

Estou em plena Paris Fashion Week de Inverno 2017/2018. Quem me segue no Facebook já leu que esse é meu 11° ano em temporada internacional, o que me faz uma veterana no assunto.



Dessa vez, estou num pique mais lento, degustando mais as apresentações, indo a dois, três desfiles por dia, revendo algumas coleções e passando em apresentações fechadas para a imprensa, onde muita coisa nova e exclusiva é mostrada para um grupo bem seleto de jornalistas. Paris funciona bem assim.



Temos pilhas de convites, mas é impossível ir a todos. As distâncias são grandes entre as apresentações e, na terça-feira (28), por exemplo, eu quase perdi o desfile da grife Saint Laurent por causa do trânsito e da chuva.



Tenho escrito rápido porque corro contra o relógio. Daqui duas horas tenho que estar sentada em uma sala para ver mais um desfile. Vou dar uns pitacos do que vi até agora nos bastidores e também nos desfiles, ok? Anote: a moda dos anos 80 continua com força. Temos ombros de fora, ombros marcados, botas na altura dos joelhos (as da Saint Laurent são um escândalo!) e muito brilho.



Também temos calças pantalonas amplas e camisas decotadas, como na criação do Jacquemus, estilista francês que é o queridinho do momento, por ser ótimo em modelagens, ter padrinhos como Christian Lacroix – e ser um homem escandalosamente lindo! Dá uma espiada no Instagram dele @Jacquemus.



Além disso, percebo pouca bijuteria como acessórios, mas pedraria aplicada em sapatos e bolsas. E temos muito, mais muito verniz e vinil.



A piração e o sonho não tem limite nesse momento meio Alice no país das Maravilhas. Pode tudo no mundo da moda com botas Céline – olhe bem, elas são assim: um pé de cada cor. Bisous. Fui!



Para a beleza, cabelos alisados com chapinha e maquiagem neutra. O batom da temporada é roxo, quase preto







As bolsas que vão fazer as madames gritarem ao ver e, para ter, são outros quinhentos (alguns milhares de euros), são essas de modelo maletinha de coloridas, aqui criada por Pierre Hardy para a Hermès

HASHTAGS #SEJOGA #PENSEPINK #USEBOLSAPEQUENA #FOCONABOCAENOSOLHOS

