Coragem! Um homem decidiu arriscar sua vida para passar por um momento de lazer com um bichinho no zoológico de Cascavel, no Paraná. O problema é que o animal é conhecido por ser um dos mais perigosos!

Um vídeo flagrou o momento em que o rapaz já está do outro lado da cerca que divide o espaço do público da jaula onde fica um tigre! Isso mesmo… Um tigre!

No vídeo, há o momento em que o animal sai da área coberta e vai na direção do homem para “ganhar carinho”.

Foi o mesmo zoológico em que um menino perdeu um braço porque foi “brincar” com o tigre através das grades.

MAIS

http://www.curitibamilgrau.com.br/homem-pula-cercado-do-zoologico-para-fazer-carinho-em-tigre-no-parana/

DA RÚSSIA BRASILEIRA

Réveillon fora de época será comemorado em Curitiba

Um réveillon fora de época vai ser realizado na Praça da Espanha, dia 18 de Março, a partir das 22h, na Praça da Espanha. O evento é uma celebração independente e sem fins lucrativos, criado unicamente para celebrar a ideia de que o Ano Novo só começa depois do carnaval.

Surf pelo mundo...

VIDEO DA SEMANA

O Inter 2 não quis esperar o engarrafamento na rápida e tentou pegar um atalho, subindo a rua Morretes para chegar na canaleta, ao tentar entrar na rua da República Argentina o ônibus empacou e não conseguiu seguir.

MAIS

http://www.curitibamilgrau.com.br/inter-2-pega-atalho-para-fugir-de-engarrafamento-e-quebra-no-meio-do-caminho/

Curitibanês x Inglês