Paraná empata e depende do Avaí para se classificar

Diego Tavares e Bill disputam lance na Vila Capanema (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube empatou em 0 a 0 com o Figueirense, nessa quinta-feira (dia 2) à noite na Vila Capanema, em jogo adiado da segunda rodada da 1ª fase da Primeira Liga. Com o resultado, ficou em 2º lugar do Grupo D, com 4 pontos, e encerrou sua participação na 1ª fase. Quem lidera essa chave é o Londrina, com 9 pontos. O Figueirense tem 1 ponto e o Avaí, zero.

Os dois times catarinenses se enfrentam em 22 de março, na última partida restante desse Grupo D. O Paraná só fica fora se o Figueirense vencer o Avaí por três ou mais gols de diferença. Ou se vencer por dois gols de diferença marcando pelo menos quatro gols (4 a 2 ou 5 a 3 por exemplo). Caso vença por 3 a 1, a decisão será no número de cartões vermelhos e amarelos. Ou no sorteio.

Os critérios de desempate da Primeira Liga são: vitórias, saldo de gols, gols pró, confronto direto, cartões vermelhos, cartões amarelos e sorteio.

Os dois primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final. O Londrina já está classificado. Paraná e Figueirense disputam a segunda vaga. O Avaí já está eliminado.

Ítalo, Vilela, Gabriel Dias e Nathan foram os piores do Paraná Clube na partida.

COTA DE TV

O Paraná Clube já recebeu R$ 600 mil de cota de televisionamento por disputar a primeira fase da Primeira Liga. Caso chegue às quartas de final receberá mais R$ 200 mil.

TÉCNICO

O técnico Wagner Lopes completou 9 jogos no comando do Paraná Clube, agora com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

INVICTO EM CASA

O Paraná havia vencido todos os quatro jogos que disputou na Vila Capanema em 2017. O empate com o Figueirense foi o primeiro tropeço em casa do ano.

MÁ FASE

O Figueirense faz uma temporada ruim em 2017. Até agora, somou 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Rio Branco do Acre. E está em 6º lugar no Catarinense.

ESCALAÇÃO

Wagner Lopes manteve o esquema tático 4-2-3-1 de sempre. Dessa vez, usou todos os titulares disponíveis. O único desfalque era o meia Guilherme Biteco, lesionado.

VELHOS CONHECIDOS

O Figueirense não tinha o atacante Zé Love (ex-Coritiba) e o zagueiro Leandro Almeida (ex-Coritiba), ambos lesionados. A equipe conta com velhos conhecidos do futebol paranaense: os goleiros Luís Carlos e Thiago Rodrigues (ambos ex-Paraná), o zagueiro Dirceu (ex-Coritiba e Londrina), o volante Helder (ex-Paraná e Coritiba) e os atacantes Bill (ex-Coritiba) e Anderson Aquino (ex-Paraná, Coritiba e Atlético-PR).

PRIMEIRO TEMPO

O Paraná optou por jogar recuado e explorando os contra-ataques. A estratégia amarrou o jogo nos 20 minutos iniciais. Depois disso, o Figueirense tomou conta do meio-campo e passou a atacar com frequência. No primeiro tempo, foram seis boas jogadas ofensivas do time catarinense (quatro chutes de fora da área) e apenas uma do Paraná.

SUBSTITUIÇÕES

Aos 8 minutos do 2º tempo, o Paraná promoveu a estreia do atacante Nathan (ex-Ceará e Brasil-RS). Ele entrou no lugar de Matheus Carvalho. O esquema seguiu o mesmo, mas a característica mudou. Enquanto Matheus é um meia-atacante, Nathan é um velocista. Aos 20, troca de um atacante por outro: saiu Ítalo e entrou Felipe Alves. Aos 28, saiu um volante e entrou outro: Leandro Vilela por Alex Santana.

SEGUNDO TEMPO

O Paraná voltou com outra postura. Avançou e passou a disputar o meio-campo com o adversário. O time da casa começou dominando o jogo e criando quatro boas jogadas ofensivas em 15 minutos. Mas a reação paranista durou pouco. O Figueirense reorganizou o meio-campo, voltou a dominar o jogo e levou perigo em dois ataques consecutivos. Nos 15 minutos, a partida ficou truncada.

PARANÁ 0 x 0 FIGUEIRENSE

Paraná: Léo; Diego Tavares, Brock, Airton e Igor; Leandro Vilela (Alex Santana), Gabriel Dias, Bruno Cantanhede, Renatinho e Matheus Carvalho (Nathan); Ítalo (Felipe Alves). Técnico: Wagner Lopes

Figueirense: Thiago Rodrigues; Dudu, Dirceu, Bruno Alves e Juliano (Morassi); Josa, Hélder, Yago, João Pedro e Índio (Elias); Bill (Everton). Técnico: Marcio Goiano

Cartões amarelos: Bill, Dudu, João Pedro, Morassi (F). Airton, Felipe Alves (P).

Árbitro: Renato Cardoso da Conceição (MG)

Local: Vila Capanema

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

12 – Yago recebe na área e chuta cruzado. Vilela bloqueia.

18 – Cantanhede faz boa jogada na direita e cruza. Matheus Carvalho não alcança.

24 - João Pedro bate escanteio. Dirceu cabeceia perto do ângulo.

26 – Yago aproveita falha de Airton e chuta de perto da área. A bola raspa a trave.

27 – Helder chuta de longe. A bola vai ao lado.

37 – Dudu dispara pela direita, corta para o centro e chuta de fora da área. Léo espalma no canto.

40 - João Pedro chuta de fora da área. A bola vai ao lado.

Segundo tempo

2 – Falta no meio-campo. Renatinho lança para a área. Airton cabeceia no canto. O goleiro segura.

7 – Diego Tavares cruza. Renatinho cabeceia perto, sobre o gol.

10 – Contra-ataque. Diego Tavares faz boa jogada e chuta cruzado. O goleiro segura.

11 – A defesa falha feio. Bill fica livre, na cara do gol. Ele chuta fraco e Léo segura fácil.

13 – Renatinho chuta de fora da área. O goleiro segura.

24 – Boa jogada do Figueira. João Pedro chuta forte. A zaga bloqueia.

31 – Cantanhede dribla dois, invade a área e chuta cruzado. A zaga tira.