Tucano diz que sempre agiu de acordo com a lei

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Procurada, a assessoria do senador Aécio Neves afirmou, por meio de nota, que ele solicitou, como dirigente partidário "apoio para inúmeros candidatos de Minas e do Brasil a diversos empresários, sempre de acordo com a lei". Aécio é o presidente nacional do PSDB e foi candidato a presidente em 2014. "Como já foi divulgado pela imprensa, o empresário Marcelo Odebrecht, que dirigia a empresa, declarou, em depoimento ao TSE, que todas as doações feitas à campanha presidencial do senador Aécio Neves em 2014 foram oficiais", diz a nota. A assessoria do senador Antonio Anastasia afirma que ele "nunca tratou, no curso de sua trajetória pessoal ou política, com qualquer pessoa ou empresa sobre qualquer assunto ilícito". O deputado Dimas Fabiano disse que "não conhece Benedito Barbosa Júnior" e "nunca recebeu nenhuma doação da Odebrecht". "Minhas contas foram todas declaradas e aprovadas", afirmou. O candidato ao governo de Minas Gerais pelo PSDB em 2014, Pimenta da Veiga, e o publicitário Paulo Vasconcelos não foram localizados pela reportagem.