Quina acumula e próximo prêmio deve ser de R$ 6 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4323 da Quina, sorteadas nesta quinta-feira (2) em São Paulo (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve ser de R$ 6 milhões. Os números sorteados foram: 33, 38, 58, 60, 62. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 87 apostas ganhadoras, R$ 5.743,48 Terno - 3 números acertados - 6.178 apostas ganhadoras, R$ 121,62 Duque - 2 números acertados - 139.122 apostas ganhadoras, R$ 2,97

TIMEMANIA

O concurso 1000 da Timemania também acumulou e pode pagar até R$ 4 milhões no próximo sorteio. As dezenas sorteadas foram: 11, 22, 32, 41, 43, 47, 80. O "time do coração" foi o Fluminense/RJ. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 3 apostas ganhadoras, R$ 29.328,33 5 números acertados - 119 apostas ganhadoras, R$ 1.056,24 4 números acertados - 2.647 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 28.689 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do coração - Fluminense/RJ - 25.034 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA

O concurso 1614 da Dupla-Sena também acumulou. Confira os números sorteados e o rateio: 1º sorteio - 04, 06, 10, 41, 45, 50 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 23 apostas ganhadoras, R$ 3.317,00 Quadra - 4 números acertados - 1.464 apostas ganhadoras, R$ 59,55 Terno - 3 números acertados - 22.533 apostas ganhadoras, R$ 1,93 2º sorteio - 07, 26, 34, 35, 42, 50 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 19 apostas ganhadoras, R$ 3.613,78 Quadra - 4 números acertados - 939 apostas ganhadoras, R$ 92,85 Terno - 3 números acertados - 19.520 apostas ganhadoras, R$ 2,23