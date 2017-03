Após Trump, Oprah diz repensar ideia de se candidatar à Presidência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora americana Oprah Winfrey deu sinais de que a chegada de Donald Trump à Casa Branca a fez repensar a possibilidade de uma candidatura presidencial, em uma entrevista à rede de televisão Bloomberg. Nos últimos anos, ela vinha descartando quaisquer ambições políticas, mas questionada por David Rubenstein, insinuou que poderia mudar de ideia considerando que não precisava mais de experiência para assumir o cargo. "Eu realmente nunca considerei a questão, nem mesmo a possibilidade. Mas eu só pensei 'Oh! Oh!'." Oprah concordou com a frase de Rubenstein de que não era necessário experiência para chegar à Casa Branca, em referência indireta ao presidente Donald Trump, eleito sem nenhuma passagem pela política. "Foi isso que eu pensei: 'Oh, eu não tenho a experiência, eu não sei o suficiente. E agora eu estou pensando, 'Oh'." Na sequência, o entrevistador a perguntava sobre se ela considerava concorrer à Presidência, e Oprah disse: "Isto não vai acontecer. Eu pensei que era necessário saber muito, mas agora eu acho que não." A apresentadora foi uma das primeiras apoiadoras de Barack Obama em 2008, ainda nas primárias democratas contra Hillary Clinton. No ano passado, ela deu seu apoio à ex-secretária de Estado no fim da campanha presidencial. Em 1999, porém, o atual presidente chegou a considerar tê-la como vice nas eleições de 2000, e voltou a dizer no ano passado que "adoraria ter Oprah" como companheira de chapa. Ela não é a única personalidade sobre a qual existem rumores de concorrer em 2020. O fundador do Facebook, Mark Zuckeberg, o rapper Kanye West e o CEO da Disney, Bob Iger, deram pistas de que poderiam se candidatar. Mas o melhor amigo de Oprah descartou qualquer pretensão da apresentadora. "Eu apostaria meu primeiro, segundo ou qualquer filho por vir que isso não vai acontecer. Nunca. Nunquinha", disse a apresentadora da CBS Gayle King.