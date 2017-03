Responsável por gafe no Oscar queria fazer esquete durante cerimônia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antes de desencadear a gafe do Oscar, o contador Brian Cullinan, da PriceWaterhouse Coopers, havia pedido a produtores da Academia para participar de um esquete cômico durante a cerimônia com o apresentador da noite, Jimmy Kimmel. Quem revelou a história foi a revista "Variety", que frisou as muitas tentativas de Cullinan de estar sob os holofotes: ele tinha muitas selfies com celebridades hollywoodianas e gostava que apontassem suas semelhanças com o ator Matt Damon. Segundo a publicação, Cullinan havia pedido para que Kimmel fizesse alguma brincadeira com ele e com sua colega, Martha Ruiz, durante a cerimônia. O erro teria sido cometido justamente por um desses arroubos de Cullinan, que foi flagrado tuitando uma foto de Emma Stone ("La La Land") nos bastidores enquanto deveria estar mais focado em entregar o envelope correto ao apresentador Warren Beatty. O contador deveria ter entregado o envelope de melhor filme a Beatty, e não o de melhor atriz, que foi o que efetivamente entregou. O erro fez com que Beatty e a atriz Faye Dunaway, apresentadores da última categoria, se enganassem e anunciassem "La La Land" como o vencedor, e não "Moonlight". Tanto Cullinan quanto sua colega não serão mais convidados a participar da cerimônia, segundo Cheryl Boone Issaacs, presidente da Academia, disse à "Associated Press". A informação foi confirmada pela PwC, que disse, contudo, que ambos continuam contratados da empresa. Desde o último domingo da cerimônia, as ações de Cullinan foram escrutinadas: uma publicação afirmou que ele estava tuitando fotos de Emma Stone poucos instantes antes de entregar o envelope a Beatty, o que pode tê-lo distraído de sua função. Essa não foi a única gafe da noite: na tradicional sessão in memoriam, que homenageia pessoas do cinema mortas no período, o Oscar dispôs a foto de uma produtora que ainda está viva. A Academia ainda não se pronunciou se manterá sua parceria com a firma de auditoria PriceWaterhouse Coopers.