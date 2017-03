Fernando Torres é liberado e passa bem após grave choque de cabeça

(foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

O jogador espanhol Fernando Torres, do Atlético de Madrid, foi liberado do hospital e passa bem após grave choque de cabeça na noite da última quinta-feira (2). O jogador bateu a cabeça contra um adversário e caiu desmaiado em campo.

Com gol de Messi no final, Barça vence Atlético em Madri

Após o acidente Torres foi levado imediatamente ao hospital para a realização de mais exames. Segundo informações do Atlético de Madrid o jogador não sofreu nenhuma lesão traumática do traumatismo craniano.

Torres irá ficar em observação por 48 horas e será desfalque na próxima rodada do Campeonato Espanhol. Em depoimento ao site do clube, 'El Niño' como é chamado, disse não se lembrar do momento exato do acidente.

O Atlético de Madrid empatou por 1 a 1 com o Deportivo La Coruña.