Dois meses após ser anunciado, Emerson Leão deixa cargo na Portuguesa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pouco mais de dois meses após ser apresentado como consultor de futebol profissional na Portuguesa, o ex-goleiro e treinador Emerson Leão teve sua saída anunciada pelo clube nesta quinta-feira (2). Em nota oficial, o presidente lusitano Alexandre Barros agradeceu a Leão pelos "serviços prestados" e disse que as portas no clube "estarão sempre abertas". Leão, 67 anos, foi apresentado na Portuguesa em 21 de dezembro de 2016. Atualmente, o clube rubro-verde ocupa a 12ª colocação na Série A2 do Campeonato Paulista. Na Copa do Brasil, a Lusa foi eliminada na segunda fase, pelo Boavista-RJ. Confira a nota oficial da Portuguesa: "O presidente da diretoria executiva da Associação Portuguesa de Desportos, Alexandre Barros, agradece o consultor de futebol profissional, Emerson Leão, pelos serviços prestados à essa gestão que se inicia. Nesse curto período, o referido profissional teve fundamental importância na implementação de processos, organização do Centro de Treinamentos, formação do elenco profissional e colaboração de maneira abnegada, doando o seu tempo, experiência, capacidade e credibilidade à nossa instituição. A Lusa, através dessa diretoria, é grata à Emerson Leão, profissional histórico do nosso clube, por escrever mais um ciclo positivo em sua trajetória no Canindé. As portas estarão sempre abertas".