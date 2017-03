BRDE é líder em repasse de recursos na Região Sul

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) fechou 2016 como maior repassador de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na Região Sul. Dos R$ 3 bilhões contratados em 2016 pelo BRDE, R$ 2,7 bilhões tiveram como origem o sistema BNDES. Dos R$ 3 bilhões liberados, R$ 1,15 bilhão foi investido no Paraná.

A liderança do BRDE no ranking da Região Sul se deve em parte à queda no volume de financiamentos de outros agentes financeiros como o Banco do Brasil, que registrou uma baixa de 139% no volume de repasses de recursos do BNDES em comparação com 2015.

“Certamente é uma marca a ser comemorada, considerando a queda na demanda por financiamentos em 2016, em função da crise. Mesmo assim, o BRDE conseguiu cumprir o resultado previsto para o ano, financiando investimentos privados de empresas que cumprem sua função dentro da economia regional”, afirma o diretor de Operações do BRDE, João Luiz Agner Regiani.

Inovação

O BRDE também conquistou a liderança entre os repassadores de recursos da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), por meio da linha de financiamento Inovacred, voltada ao apoio de projetos de inovação. Em 2016, o banco repassou R$ 66,3 milhões através da linha. Somente para empresas inovadoras paranaenses, foram contratados R$ 34 milhões.

Uma das empresas que tiveram projetos financiados pelo BRDE por meio do Inovacred é a Smartgreen, de Curitiba. Fundada em 1998, a empresa desenvolve soluções baseadas na tecnologia wireless para gestão de energia via Internet. Hoje a Smartgreen trabalha em parceria com o Lactec e Copel.

A empresa financiou R$ 2,5 milhões para aprimoramento de um sistema de automação de iluminação pública, mediação de energia e cidades inteligentes. O projeto permitirá que prefeituras, distribuidoras e empreiteiras possam automatizar a gestão de energia. O investimento total no projeto será de R$ 3,2 milhões.

“O Inovacred foi fundamental para realização de alguns projetos inovadores que necessitavam de capital intensivo para se concretizar. E vale ressaltar o apoio que tivemos da equipe do BRDE desde o pré-projeto até a liberação dos recursos”, diz o diretor da SmartGreen, Rafael Ferraz Dalla Riva.