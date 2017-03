Vice de Trump, Mike Pence utilizou e-mail privado quando era governador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, usou uma conta de e-mail particular para realizar negócios públicos quando era governador do Estado de Indiana. A informação foi confirmada por seu escritório em um comunicado nesta quinta-feira (2). O uso de um email pessoal foi noticiado primeiramente pelo jornal "Indianapolis Star", que disse que Pence o usou algumas vezes para debater assuntos delicados e questões de segurança interna. A conta foi invadida no ano passado, acrescentou o diário. O "Indianapolis Star", que obteve as mensagens de correio eletrônico após um pedido ao registro público. Os e-mails obtidos pelo jornal mostram que Pence utilizou uma conta privada -que a publicação afirma ter sido hackeada no ano passado- para discutir "assuntos sensíveis e questões de segurança interna". Durante a campanha presidencial de 2016, Pence criticou a candidata democrata, Hillary Clinton, por ter utilizado um email particular quando era secretária de Estado dos EUA, afirmando que a prática punha a segurança nacional em risco. A candidata democrata acusou o diretor do FBI James Comey de ter desempenhado um pequeno papel em sua derrota, ao afirmar que a decisão da Polícia Federal americana de reabrir a investigação sobre os e-mails enviados quando ela era secretária de Estado prejudicou sua campanha na disputa pela Casa Branca. O jornalista que revelou a notícia sobre Pence, Tony Cook, disse ao canal CNN que o porta-voz de Pence "minimizou qualquer comparação com o uso de um servidor e um e-mail privado por parte de Hillary Clinton". A lei de Indiana não proíbe que os ocupantes de cargos públicos utilizem o e-mail pessoal, mas em geral exige que as mensagens relacionadas a questões oficiais sejam arquivados com fins de informação pública. "À semelhança de governadores anteriores, durante seu tempo como governador de Indiana Mike Pence manteve uma conta de e-mail estadual e uma conta de e-mail pessoal", comunicou seu escritório. HACKER Depois que Pence teve sua conta invadida por um chantagista que enviou um pedido de dinheiro a seus contatos de e-mail em junho, o governador criou uma nova conta. Pence foi escolhido como vice de chapa do então candidato republicano Donald Trump em julho. No comunicado, o escritório de Pence disse que ele solicitou que uma consultoria externa analisasse todas suas comunicações como governador de Indiana para ter certeza de que todos os emails relacionados ao Estado fossem devidamente transferidos e arquivados. O gabinete de Pence afirmou que sua campanha havia adotado medidas para permitir a transferência ao estado das mensagens eletrônicas pessoais relativas a temas públicos.