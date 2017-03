Antes de confusão, apresentador planejava fazer piada com Matt Damon

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jimmy Kimmel, apresentador do Oscar deste ano, revelou que planejava fazer uma última piada com o ator Matt Damon no final da cerimônia, após o discurso dos vencedores de melhor filme. "Eu presumi que o prêmio de melhor filme não iria para 'Manchester à Beira-Mar'. Eu disse ao Matt que se o filme não vencesse, eu me vingaria pela cerimônia do Emmy", disse Jimmy ao programa "The Bill Simmons Podcast", em referência ao prêmio Emmy que ele perdeu em 2016 e que virou motivo de piada para Matt Damon. O ator americano estava indicado ao Oscar de melhor filme na noite de domingo (26), como um dos produtores de "Manchester à Beira-Mar". A ideia era que após o discurso do vencedor da categoria, Jimmy apareceria sentado ao lado de Matt para tirar sarro de sua derrota. "Eu iria dizer 'é inacreditável, porque Casey Affleck ganhou como melhor ator, Kenneth Lonergan como roteirista, e só há uma pessoa que não venceu esta noite: você'". O problema é que no momento do anúncio de melhor filme, um envelope errado foi dado aos apresentadores, que anunciaram "La La Land" como vencedor, quando o prêmio deveria ser entregue a "Moonlight". Por causa da confusão, a piada acabou sendo cortada da cerimônia. "Eu não sabia o que estava acontecendo e então o Matt me disse 'eu acho que eles anunciaram o vencedor errado'. Eu olhei para ele e disse 'bem, acho que é melhor eu ir para o palco'".