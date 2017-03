Tempo segue abafado e instável no Paraná

Nesta sexta-feira (03) os prognósticos indicam mais um dia de tempo instável no Paraná, segundo o Simepar. As chuvas mais expressivas são esperadas no período da tarde sobre o Estado, mas também pode ter chuva isolada e rápida pela manhã no setor Norte e em parte do Leste. A sensação de tempo mais abafado permanece do Oeste ao Norte, áreas paranaenses em que o risco de temporais é mais alto.

Para Curitiba, segundo o climatempo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperatura variando entre 19º e 30º C.

No sábado, o tempo não muda muito em relação aos últimos dias, isto é, teremos um dia abafado e com chuvas rápidas/isoladas a partir da tarde no Paraná. A manhã com predomínio de sol no Estado, condição que facilta a elevação das temperaturas e até faz um pouco de calor antes mesmo do meio-dia. Durante a tarde ocorre formação de nuvens de chuva por causa do forte aquecimento. Chove com mais intensidade entre o fim da tarde e o início da noite nas regiões paranaenses, inclusive com trovoadas e possibilidade de algumas rajadas de vento.