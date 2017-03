Detran atende mais de 7 mil pessoas no Litoral

Detran aproveitou a temporada para promover ações educativas e serviços informação e sensibilização dos veranistas (foto: Soldado Adilson Voinaski Afonso/Detran/Divulgação)

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) atendeu 7.150 pessoas, entre os dias 13 de janeiro e 19 de fevereiro, durante o Verão Paraná, no Litoral do Estado. Foram ações educativas e serviços informação e sensibilização dos veranistas. O Verão Paraná foi organizado pelo Governo do Estado e levou dezenas de serviços aos moradores e veranistas.

Carnaval "sangrento" registra 30 mortes nas rodovias do Paraná

“Nas férias de verão, o trânsito nas rodovias aumenta, as cidades do Litoral recebem um maior fluxo de veículos e, ao mesmo tempo, as pessoas estão mais relaxadas nos cuidados ao volante. É quando o motociclista pensa que pode pilotar de chinelo, o motorista acha que uma latinha de cerveja não prejudica sua capacidade, o pedestre atravessa a rua sem olhar para os lados e mais pessoas saem para pedalar na orla da praia”, lembra o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.

“A presença do Departamento neste período é essencial para lembrar à população de que nossas responsabilidades no trânsito valem o ano todo. Nossa equipe realiza um trabalho constante de conversa, convencimento e atenção”, completa ele.

Tenda - As atividades educativas da autarquia alcançaram crianças, jovens e adultos. Uma tenda foi instalada na praia brava, em Caiobá, em parceria com a TV e-Paraná e a Secretaria de Estado da Cultura. No local, os veranistas puderam participar de brincadeiras como jogo de tabuleiro gigante, memória e outras ações para pedestres, ciclistas e condutores.

Nesta temporada, o Detran lançou ainda o jogo virtual “Perigosa Mente”. No estilo infinity run, o game oferece três modalidades: pedestre, ciclista e motorista e ensina o jogador a ter atenção na via e respeitar as leis de trânsito, quando se comete uma infração perde-se os pontos.

Serviços - O Detran também levou para as areias a possibilidade de realizar serviços e consultas de habilitação e veículos, como solicitação de documentos, extrato de multas, pagamentos de taxas e cadastro no sistema Detran Fácil.

“Tivemos resultados muito positivos. O público do Litoral interagia constantemente com as brincadeiras e todos os dias os veranistas esclareciam dúvidas sobre habilitação e veículo. Essas operações em épocas mais tumultuadas são fundamentais para a prevenção de acidentes e cuidados no trânsito”, compartilha a coordenadora de Programas Educativos para o Trânsito, Juçara Ribeiro.

AÇÃO NOS BARES – Durante as noites, equipes do Detran também percorreram bares e restaurantes nas praias de Matinhos, Caiobá e Praia de Leste para abordar e distribuir materiais educativos da campanha "Se Liga no Trânsito – Se beber não dirija"