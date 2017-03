As inscrições para as oficinas permanentes do Museu da Gravura da Cidade de Curitiba estão abertas. São 12 cursos oferecidos pelo museu, que tem 30 anos de história e um acervo repleto de grandes criações. Os temas contemplam litografia, gravura em metal, serigrafia e xilogravura.

As inscrições para os cursos podem ser feitas pelos telefones (41) 3321-3360 e 3321-3367. As oficinas começam na segunda-feira (06/03) e vão até 30 de junho.

A formação ofertada é completa, as aulas abrangem teoria e prática, explica a coordenadora do museu, Juliana Kuclinski. “Os alunos aprendem desde o básico, como gravar e preparar a matriz, a ter os cuidados com o papel, até a forma como apresentá-lo.”

A professora de gravura em metal e xilogravura, Andreia Laço, destaca a estrutura do ateliê. “É um espaço maravilhoso, grande, com prensa. Tem tudo que é necessário para realizarmos diversos trabalhos.”

Para o aluno Etienne Augusto, que frequenta as oficinas há quatro anos, as aulas ofertadas são uma forma de autoconhecimento. “É um momento da pessoa se conhecer, perceber o que ela faz como artista e compreender a técnica para pensar nisso como uma oportunidade de vida e de arte.”

O Museu da Gravura - Inaugurado em 1989, o Museu da Gravura tem mais de cinco mil obras de artistas brasileiros e estrangeiros. No acervo constam criações de Picasso, Andy Warhol, Luiz Carlos de Andrade Lima, Poty Lazzarotto, Uiara Bartira, Denise Roman, entre outros.

O museu mantém um calendário anual de exposições temporárias de artistas brasileiros e estrangeiros que se expressam nas diversas técnicas da gravura, além de abrigar mostras com obras do acervo. Foi palco de um dos mais importantes eventos do País, a Mostra da Gravura, que reunia os mais representativos nomes da gravura contemporânea.

Serviço

Museu da Gravura da Cidade Curitiba

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533, Solar do Barão, Centro

As oficinas acontecem de 6 de março a 30 de junho.

ATELIER DE LITOGRAFIA

TÉCNICAS DE LITOGRAFIA ARTÍSTICA

Orientadora: Stely Marchesini

Dias e horários: de segunda a quinta-feira, das 9h às 11h30 | terças e quintas, das 18h30 às 21h30

Faixa etária: acima de 18 anos

Valor: R$ 70 (duas vezes por semana) | R$ 140 (quatro vezes por semana)

LITOGRAFIA E SEUS PROCESSOS PARA PRODUÇÃO DE IMAGENS

Orientadora: Maria Lucia de Julio

Dias e horários: segunda a quinta-feira, das 14h às 18h

Faixa etária: acima de 18 anos

Valor: R$ 70 (duas vezes por semana) | R$ 140 (quatro vezes por semana)

XILOGRAVURA

Orientador: Nelson Hohmann

Dias e horários: segunda e quinta, das 9h30 às 12h | Terças e sextas, das 14h30 às 17h

Faixa etária: acima de 18 anos

Valor: R$ 70

XILOGRAVURA

Orientador: Viniciús Buzzatto

Dias e horários: quarta e sexta, das 9h às 11h30

Faixa etária: acima de 16 anos

Valor: R$ 70

XILOGRAVURA

Orientador: Andreia Las

Dias e horários: terça e quinta, das 19h às 21h30

Faixa etária: acima de 18 anos

Valor: R$ 70

SERIGRAFIA

Orientador: Nelson Hohmann

Dias e horários: terça e sexta, das 9h30 às 12h | Segundas e quintas, das 14h30 às 17h

Faixa etária: acima de 18 anos

Valor: R$ 70

GRAVURA EM METAL

Orientadora: Andreia Las

Dias e horários: segunda, quarta e sexta-feira, das 14h30 às 17h | Segundas, quartas e sextas, das 19h às 21h30

Faixa etária: acima de 18 anos

Valor: R$ 70

GRAVURA EM METAL – o processo

Orientador: Jozé Roberto

Dias e horários: terça e quinta, das 19h às 21h30 | Sábados, das 14h às 18h

Faixa etária: acima de 18 anos

Valor: R$ 70

GRAVURA EM METAL

Orientador: Vinicius Buzzatto

Dias e horários: terça e quinta, das 9h às 11h30

Faixa etária: acima de 18 anos

Valor: R$ 70

LINOLEOGRAVURA – Técnica Picasso

Orientadora: Everly Giller

Dia e horário: segunda-feira, das 14h às 17h

Faixa etária: acima de 18 anos

Valor: R$ 50

HISTÓRIA DA GRAVURA

Orientadora: Larissa Franco

Dias e horários: sexta-feira, das 14h às 15h30

Faixa etária: acima de 18 anos

Valor: R$ 50

Máximo de dez alunos por turma

CONTEÚDO EM BUSCA DE CONTEXTO

Oficina teórico prática

Orientador: Maikel da Maia

Dias e horários: terça e quinta, das 19h às 21h30 (módulo de 6 encontros)

Faixa etária: acima de 18 anos

Valor: R$ 100

Máximo de dez alunos por turma