Destaques da programação (de 4 a 10 de março)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 4 Record TV, 15h30. DE VOLTA PARA O FUTURO 3 Título original: Back to the Future Part III Produção: EUA, 1990 Direção: Robert Zemeckis Elenco: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson, Lea Thompson e Elisabeth Shue. Após receber uma carta de Doc (Christopher Lloyd) datada de 1885, Marty McFly (Michael J. Fox) decide viajar para o Velho Oeste, no dia 2 de setembro do mesmo ano. Lá ele descobre que o doutor está fugindo de uma gangue de bandidos e se apaixonou por uma professora da época. Agora, Marty tem apenas cinco dias para salvar a si e aos seus amigos e voltar para o futuro. - DOMINGO, 5 Globo, 14h15. UMA NOITE NO MUSEU 3: O SEGREDO DA TUMBA Título original: Night at the Museum: Secret of the Tomb Produção: EUA, 2014 Direção: Shawn Levy Elenco: Steve Coogan, Ricky Gervais, Dan Stevens, Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson O segurança Larry Daley segue com seu inusitado trabalho no museu de história natural de Nova York. Determinado dia, descobre que a peça que faz os objetos do museu ganharem vida está sofrendo um processo de danificação. Com isso, todos os amigos de Larry correm o risco de não ganharem mais vida. Para tentar salvar a turma, ele vai para Londres pedir a orientação do faraó que está em exposição no museu local. - SEGUNDA, 6 Globo, 22h46 KINGSMAN: SERVIÇO SECRETO Título original: Kingsman: The Secret Service Produção: EUA, 2014 Direção: Matthew Vaughn Elenco: Sofia Boutella, Michael Caine, Taron Egerton, Colin Firth, Samuel L Jackson, Mark Strong Eggsy é um jovem com problemas de disciplina que parece perto de se tornar um criminoso. Determinado dia, ele entra em contato com Harry, que lhe apresenta à agência de espionagem Kingsman. O jovem se une a um time de recrutas em busca de uma vaga na agência. Ao mesmo tempo, Harry tenta impedir a ascensão do vilão Valentine. Adaptação da série de quadrinhos criada por Mark Millar e Dave Gibbons. - TERÇA, 7 Globo, 15h15 ENCONTRO DE AMOR Título original: Maid in Manhattan Produção: EUA, 2002 Direção: Wayne Wang Elenco: Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci, Tyler Garcia Posey, Frances Conroy Marisa Ventura trabalha como camareira em um luxuoso hotel de Manhattan. Certo dia ela conhece Christopher Marshall, um belo herdeiro de uma dinastia política, que está hospedado no hotel. Devido a um erro de identificação Christopher imagina que Marisa seja uma hóspede e logo inicia com ela um romance. Porém, quando a identidade de Marisa é revelada eles percebem que fazem parte de mundos muito diferentes. - QUARTA, 8 Globo, 5h34 EM TRANSE Título original: Trance Produção: Reino Unido, 2013 Direção: Danny Boyle Elenco: Vincent Cassel, Rosario Dawson, Simon Kunz, James McAvoy, Tuppence Middleton, Danny Sapani Um profissional ligado aos leilões de peças de arte acaba envolvido com uma gangue responsável pelo roubo de quadros. Para se livrar destas pessoas, ele deve se unir a uma hipnoterapeuta, mas, logo, a relação entre desejo, realidade e sugestão hipnótica começa a colocar todos em perigo. - QUINTA, 9 Globo, 15h15 A LAGOA AZUL Título original: The Blue Lagoon Produção: EUA, 1980 Direção: Randall Kleiser Elenco: Brooke Shields, Christopher Atkins, Leo McKern, William Daniels, Elva Emmeline e Richard, duas crianças, juntamente com Paddy Button, um velho marinheiro, são os únicos sobreviventes de um naufrágio. Após ficarem à deriva por várias horas eles vão parar em uma ilha tropical que é um verdadeiro paraíso. O lugar não oferece perigo, pois não há animais selvagens, mas após algum tempo Paddy morre. Com o passar dos anos, Emmeline e Richard se tornam adolescentes e vivem em uma cabana que eles mesmos construíram. Neste período, novas emoções influenciam o relacionamento deles e os dois descobrem o amor. - SEXTA, 10 Globo, 15h16 SEGURANÇA DE SHOPPING Título original: Paul Blart: Mall Cop Produção: EUA, 2009 Direção: Steve Carr Elenco: Kevin James, Keir O'Donnell, Jayma Mays, Raini Rodriguez, Shirley Knight, Stephen Rannazzisi Paul Bart é um cara gentil que sonha em virar um policial de verdade, mas que, por enquanto, patrulha o shopping local como segurança. Com seu bigode bem aparado e zelo exagerado, só Blart parece levar seu trabalho a sério. Mas tudo isso muda quando uma gangue invade o shopping e faz reféns. Destreinado, desarmado e sendo ele mesmo um enorme alvo, Blart decide que agora é a hora de mostrar a todos que tem valor.