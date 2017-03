Destaques da programação (de 4 a 10 de março)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 4 HBO, 23h. DEMOLIÇÃO Título original: Demolition Produção: EUA/2016 Direção: Jean-Marc Vallée Elenco: Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper, Polly Draper, Judah Lewis A vida de Davis desmorona após a morte de sua esposa em um trágico acidente. Um dia, o que começa como uma carta de reclamação sobre uma máquina automática de doces torna-se uma série de confissões que chamam a atenção de uma funcionária de atendimento ao cliente. Com a ajuda dela, Davis irá se desfazer de sua antiga vida para construir uma nova. - DOMINGO, 5 Telecine Pipoca, 20h. X-MEN: APOCALIPSE Título original: X-Men: Apocalypse Produção: EUA, 2016 Direção: Bryan Singer Elenco: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence O primeiro mutante destruidor do mundo, Apocalipse, está de volta disposto a acabar com a humanidade. Para reagir à ofensiva, o professor Xavier contará com Mística, Fera e Mercúrio, além de novos alunos. - SEGUNDA, 6 Maxprime, 22h. DESAPARECIDAS Título original: The Missing Produção: EUA, 2003 Direção: Ron Howard Elenco: Cate Blanchett, Tommy Lee Jones, Evan Rachel Wood, Aaron Eckhart Maggie cria as filhas Lilly e Dot numa remota região. Depois de anos vivendo com os índios, seu pai decide visitá-la. Mas ela só aceita sua companhia quando uma nova perda abala sua vida e ele é o único a quem Maggie pode recorrer. - TERÇA, 7 Canal Brasil, 22h. PARAÍSOS ARTIFICIAIS Produção: Brasil, 2012 Direção: Marcos Prado Elenco: Nathalia Dill, Lívia de Bueno, Luca Bianchi, Bernardo Melo Barreto Erika é uma DJ de relativo sucesso e muito amiga de Lara. Durante um festival onde Erika trabalha, elas conhecem Nando. Juntos, eles vivem um momento intenso repleto de drogas, sexo e álcool. - QUARTA, 8 TCM, 22h. UMA EQUIPE MUITO ESPECIAL Título original: A League of Their Own Produção: EUA, 1992 Direção: Penny Marshall Elenco: Geena Davis, Lori Petty, Madonna, Tom Hanks, Madonna, Rosie O’Donnell Quando o time de beisebol começa a perder jogadores para a Segunda Guerra e a temporada de jogo fica ameaçada, o dono do ‘Harvey Candy Bar’ tem uma grande ideia: montar um time formado apenas por mulheres. - QUINTA, 9 Telecine Cult, 23h50. BOYHOOD Produção: EUA, 2014 Direção: Richard Linklater Elenco: Ethan Hawke, Patricia Arquette, Ellar Coltrane O filme conta a história de um casal de pais divorciados que tenta criar seu filho. A narrativa percorre a vida do menino durante um período de doze anos, da infância à juventude, e analisa sua relação com os pais conforme ele vai amadurecendo. - SEXTA, 10 Maxprime, 22h. TERREMOTO: A FALHA DE SAN ANDREAS Título original: San Andreas Produção: EUA, 2015 Direção: Brad Peyton Elenco: Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Ioan Gruffudd Ray Gaines é um piloto de resgate cuja vida pessoal não vai muito bem. Quando a falha de San Andrés em São Francisco ameaça provocar uma catástrofe, Ray deverá buscar um jeito de resgatar sua filha do caos.