Corinthians inscreve terceiro goleiro e Walter fica fora do Paulista

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na última semana para inscrições do Campeonato Paulista, o Corinthians registrou Matheus Vidotto na última das 28 vagas disponíveis para a competição. Assim, Walter ficou de fora. Capaz de rivalizar com Cássio pela titularidade da equipe, Walter se lesionou nos primeiros dias da pré-temporada, no tórax. O goleiro já avançou bastante na recuperação desde então, mas ainda não possui condições ideais. Fora da primeira fase do Paulista, Walter poderá ser inscrito em duas condições: ou no mata-mata do torneio estadual ou caso seja comprovada lesão de Cássio, Caíque ou Matheus Vidotto no decorrer do torneio. Ele pode atuar ainda na Copa do Brasil ou na Sul-Americana, que começa em abril. Quem também tinha problemas físicos no começo do ano é justamente Matheus Vidotto, que ainda perdeu a viagem para a Flórida Cup em razão de uma ida à Itália para obter cidadania local, de olho em eventual transferência futura.