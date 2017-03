Tite convoca Diego Souza e Diego para jogos do Brasil nas eliminatórias

Redação Bem Paraná com informações do Uol

Tite: goleiro Weverton do Atlético-PR também está na lista

O atacante Diego Souza e o meia Diego foram as principais novidades na lista do técnico Tite para as próximas partidas da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, contra Uruguai e Paraguai, divulgada nesta sexta-feira. Outra novidade foi o goleiro Ederson, do Benfica.

Os dois próximos jogos pelas eliminatórias serão contra o Uruguai, em Montevidéu, no dia 23 de março, e cinco dias depois contra o Paraguai, na Arena Corinthians, em São Paulo. Para esses confrontos Tite não poderá contar com seu atacante titular Gabriel Jesus, que está machucado.

Desde que Tite assumiu a seleção brasileira, em junho, o time soma seis vitórias seguidas nas eliminatórias e lidera a tabela com 27 pontos, quatro pontos a mais que o segundo colocado, o Uruguai. A equipe fez ainda uma partida amistosa contra a Colômbia, em janeiro, na qual também obteve uma vitória, só com jogadores que atuam no Brasil.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Ederson (Benfica), Alisson (Roma) e Weverton (Atlético-PR)

Zagueiros: Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Gil (Shandong Luneng) e Miranda (Inter de Milão)

Laterais: Fagner (Corinthians), Daniel Alves (Juventus), Filipe Luís (Atlético de Madri) e Marcelo (Real Madrid)

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Paulinho (Guangzhou Evergrande), Fernandinho (Manchester City), Renato Augusto (Beijing Guoan), Philippe Coutinho (Liverpool), Willian (Chelsea), Giuliano (Zenit) e Diego (Flamengo)

Atacantes: Neymar (Barcelona), Roberto Firmino (Liverpool) e Douglas Costa (Bayern de Munique) e Diego Souza (Sport)