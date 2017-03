Chris Flores volta ao SBT em reality de casamento

FELIPE GIACOMELLI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chris Flores está em um novo relacionamento. É com o SBT, emissora onde estreia neste sábado (4) no comando de "Fábrica de Casamentos", reality show que apresenta ao lado do chef Carlos Bertolazzi. No programa, ela, Bertolazzi e uma equipe de especialistas -em maquiagem, vestidos, festas e que conta até com o filho do cabeleireiro Jassa- têm sete dias para montar a cerimônia e a festa dos sonhos dos casais. A atração também marca a volta da apresentadora à TV após ter rescindido contrato com a Record no fim do ano passado. Na antiga emissora, fez sucesso ao apresentar o matinal "Hoje em Dia", de 2009 a 2014, mas nos últimos anos estava na geladeira. Gravou algumas chamadas do reality "Troca de Família" e voltou ao "Hoje em Dia" para cobrir férias e ausências de Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro. Foi quando surgiu a oportunidade de retornar ao SBT -onde já havia trabalhado como assessora de imprensa- para comandar o "Fábrica...". "A minha volta ao SBT foi um namoro que terminou em casamento muito gostoso", diz a apresentadora com direito a trocadilho com o nome do programa. "Saí da Record muito feliz, de portas abertas, porque eles entenderam que eu precisava de uma mudança profissional na minha vida", completou. Ao deixar a Record, disse que o contrato a impedia de atuar na TV paga, rádio e internet. Assim, uma das metas para este ano era estar presente nas demais mídias. "Como é um reality, todos os dias têm gravação, por enquanto estou me dedicando de corpo e alma a ele", afirma a apresentadora. "Mas já estou realizando meu sonho de TV paga, porque o programa também vai ao ar no Discovery Home & Health, e as pessoas já estão dizendo que me viram na chamada. Continuo com o meu canal no YouTube, embora me dedicando um pouco menos a ele agora", completa. PERRENGUES Em "Fábrica de Casamentos", com 16 episódios, o objetivo é fazer em sete dias tanto a cerimônia quanto a festa do casal participante. Tudo começa com uma ficha de inscrição no site da emissora, que pode ser feita pelos noivos, por um deles ou por algum amigo ou parente que queira fazer uma surpresa. Após um processo de seleção, chega a hora de os apresentadores abordarem os apaixonados. É nesse momento que precisam decidir se aceitam estarem casados em sete dias. A partir daí, os noivos praticamente não participam de mais nada. Cabe à equipe do programa cuidar de todos os detalhes da cerimônia e da festa. Os noivos só tomam parte em dois momentos: são eles quem definem os convidados e, vendada, a noiva faz a prova do vestido. "O maior medo deles é que, às vezes, eles têm muitas exigências e acham que a gente não vai conseguir dar conta de realizar tudo. Daí ficam inseguros", diz Bertolazzi. Entre os perrengues que vão ao ar, um casal de veganos achou que a equipe do "Fábrica" não conseguiria seguir suas restrições. Em outro episódio, o noivo não sabia que ia casar: achava que estava pegando um Uber para sair de casa, mas era um carro do SBT levando-o ao próprio casório. Tem até uma cerimônia hare-krishna, que forçou os apresentadores do reality a voltarem várias e várias vezes ao cúmplice (a pessoa que inscreveu o casal) para conferir se todas as tradições estavam sendo respeitadas. Assim como Chris Flores, Bertolazzi também enfrentou uma espécie de geladeira, embora no caso dele tenha sido mais um frigobar, já que não durou tanto. Em agosto de 2016 foi substituído por Danielle Dahoui no comando do "Hell's Kitchen" porque o SBT acreditava que ele tinha um perfil mais agressivo. Não ficou muito tempo fora do ar e logo foi anunciado no "Fábrica de Casamentos". Mas a fama de ser esquentado ainda o persegue. "Quando a gente vai fazer a abordagem do casal, as pessoas me abraçam, me beijam, mas quando chegam perto dele, elas ficam desconfiadas. 'Será que posso agarrar, será que posso beijar?' Mas isso passa, e no final estão agarrando, beijando", afirma a apresentadora. "E ele chora", acrescenta, entregando o colega. FÁBRICA DE CASAMENTOS QUANDO: no SBT, sábados, às 21h30; no Discovery Home & Health; segundas, às 22h15 (a partir de 13/3)