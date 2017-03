Acidente entre 2 caminhões interdita Tamoios e não há prazo para liberação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois caminhões se envolveram em um acidente na madrugada desta sexta-feira (3) na rodovia dos Tamoios, que liga a cidade de São José dos Campos a Caraguatatuba, no litoral norte paulista. O acidente aconteceu por volta das 5h30 quando o motorista do caminhão de combustível perdeu o controle do veículo e bateu na lateral de outro caminhão, que transportava bebidas. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu na altura do km 71 da rodovia, no trecho de serra, e não houve vítimas. Com a batida, o caminhão de bebidas pegou fogo, mas o incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros duas horas depois do acidente. A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) informou que não houve vazamento de gasolina nem explosão, mas como o caminhão de bebidas pegou fogo, a vegetação adjacente à pista foi afetada. A companhia diz ainda que parte do combustível do caminhão de bebida vazou na pista e atingiu o corpo hídrico, mas que os danos ambientais ainda serão avaliados. Os dois caminhões ainda continuam na pista interditando o fluxo de veículos da rodovia. De acordo com a Concessionária Tamoios, que administra a via, os motoristas enfrentavam cinco quilômetros de lentidão em direção ao litoral e dois quilômetros sentido Vale do Paraíba por volta do meio-dia. A concessionária disse ainda que não há prazo para liberação do trecho, mas que os motoristas afetados conseguiram fazer retorno. A Polícia Rodoviária Estadual orienta os motoristas a utilizarem outras vias, como a Dutra, a Oswaldo Cruz e Mogi-Bertioga para realizarem os deslocamentos até que a Tamoios seja totalmente liberada. Equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Estadual, da Cetesb e da Polícia Militar Ambiental estão no local para fazer a limpeza da pista.