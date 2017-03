Médico legista morre após batida contra carro do IML

Motorista de veículo branco bateu no carro do IML após conversão proibida (foto: Reprodução)

O médico legista Alexandre Antonio Saad Gebran Neto, de 66 anos, que se feriu gravemente em um acidente envolvendo um veículo do Instituto Médico-Legal (IML), na última quinta-feira, no bairro do Cabral, em Curitiba, morreu na manhã desta sexta-feira. Gebran foi ferido em uma batida com outro veículo no cruzamento da Avenida Paraná com a Rua Vereador Garcia Rodrigues Velho.

Um motorista de 27 anos em um automóvel branco bateu no carro do IML ao fazer uma conversão proibida, atravessando a canaleta dos ônibus biarticulados. O carro do IML acabou sendo lançado contra um poste após a batida. O médico foi encaminhado ao Hospital Evangélico, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do veícul branco teve ferimentos leves. O acidente foi registrado pelas câmeras do sistema de controle de trânsito da Capital.