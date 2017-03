Banksy cria hotel temático diante do muro israelense na Cisjordânia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O artista britânico Banksy criou um hotel temático diante do muro israelense na cidade de Belém, na Cisjordânia. "O hotel com a pior vista do mundo", conforme classificação sarcástica do próprio Banksy, deve abrir oficialmente em 11 de março, mas jornalistas foram convidados a visitar o local nesta sexta-feira (3). O estabelecimento, chamado The Walled Off Hotel (O Hotel Murado, em tradução livre), tem nove quartos, um museu e é decorado com obras de Banksy. Em um dos quartos, há sobre a cama de casal uma pintura que mostra um palestino e soldado israelense em uma guerra de travesseiros. A diária no hotel sai a partir de US$ 30 (R$ 94). No passado, o misterioso artista britânico pintou grafites em trechos do muro israelense -erguido sob a justificativa de evitar atentados-, em outras partes da Cisjordânia e na faixa e Gaza.