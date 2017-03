Pratto e Buffarini são convocados pela Argentina e desfalcarão o São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os argentinos Lucas Pratto e Julio Buffarini foram convocados nesta sexta-feira (3) para os próximos jogos de seu país nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo e desfalcarão o São Paulo no clássico contra o Corinthians do próximo dia 26. A dupla integra a lista de 26 chamados pelo técnico Edgardo Bauza para as partidas contra Chile e Bolívia. A Argentina receberá no Monumental de Núñez, casa do River Plate, o Chile no dia 23 de março. Cinco dias depois, visita a Bolívia no estádio Hernando Siles, em La Paz. A equipe treinada por Bauza é a quinta colocada nas eliminatórias, com 19 pontos. Na atual conjuntura, iria para a repescagem do Mundial da Rússia. Se vencer o compromisso contra os chilenos, no entanto, subirá pelo menos uma posição na tabela e estaria entre os classificados diretamente à Copa do Mundo. CONFIRA A LISTA COMPLETA: Goleiros: Andújar (Estudiantes), Guzmán (Tigres-MEX) e Romero (Manchester United) Defensores: Mercado (Sevilla), Zabaleta, Manchester City), Buffarini (São Paulo), Roncaglia (Celta de Vigo), Más (Trabzonspor), Rojo (Manchester United), Otamendi (Manchester City), Musacchio (Villarreal), Funes Mori (Everton). Meio-campistas: Mascherano (Barcelona), Biglia (Lazio), Pizarro (Tigres), Banega (Inter de Milão), Pérez (Falencia), Di María (PSG) e Acuña (Racing) Atacantes: Correa (Atlético de Madri), Lavezzi (Hebei Fortune), Messi (Barcelona), Dybala (Juventus), Agüero (Manchester City), Higuaín (Juventus) e Lucas Pratto (São Paulo).