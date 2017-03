(foto: Reprodução)

No segundo dia de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), nesta sexta-feira (3), até as 11 horas, 492.441 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita. No Paraná foram recebidas 23.525 declarações, de um total esperado de 1.800.000 declarações esperadas.

De acordo com o supervisor nacional do IR, auditor-fiscal Joaquim Adir, a expectativa é de que 28,3 milhões de contribuintes entreguem a declaração em todo o País. O prazo de entrega da declaração vai até 28 de abril.

Neste ano o programa Receitanet foi incorporado ao PGD IRPF 2017, não sendo mais necessária a sua instalação em separado.