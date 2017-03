Exército sírio afirma ter recapturado a histórica cidade de Palmira

O exército sírio anunciou que as forças sírias capturaram a antiga cidade de Palmira, no centro da Síria, na quinta-feira, depois de batalhas contra extremistas do grupo terrorista do Estado Islâmico (EI). “Após uma série de operações bem-sucedidas apoiadas por forças aéreas russas e sírias, o exército sírio e os combatentes aliados capturaram a cidade de Palmira e seus arredores”, disse a nota. As informações são da agência de notícias cbinesa Xinhua.

A conquista ocorreu depois que as forças sírias infligiram pesadas perdas aos militantes do EI, disse a declaração, acrescentando que esquadrões especiais estão na cidade para desarmar possíveis minas, restos de bombas e explosivos na estrada.

O exército sírio, apoiado pela força aérea russa e pelos combatentes do grupo libanês Hezbollah, desencadeou uma contraofensiva para retomar Palmira em 14 de janeiro, poucos dias depois que militantes do EI tomaram a cidade pela segunda vez em dezembro, depois de perdê-la nove meses antes para o exército sírio.

Segundo o comunicado "a conquista é importante devido ao valor cultural e histórico de Palmira", acrescentando que essa vitória também coincide com as vitórias do exército sírio no campo leste da cidade de Aleppo contra o grupo terrorista. "Essas vitórias são um grande golpe para o EI, que começou a recuar sob os ataques do exército sírio e das forças aliadas", afirmou a nota.

A captura de Palmira constitui uma base para expandir a campanha contra o Estado Islâmico em muitas frentes e também ajuda a sufocar as linhas de abastecimento do grupo. "O exército sírio e seus aliados estão hoje mais determinados a continuar as operações contra o EI e a Frente Al-Nusra, ligada à Al Qaeda, assim como outros grupos terroristas semelhantes, até restaurar a segurança e a estabilidade em cada centímetro da pátria," concluiu o comunicado.