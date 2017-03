Após internação, Eva Todor tem estado de saúde estável

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Eva Todor, 97, foi internada nesta quinta-feira (2) na Casa de Saúde São José, em Humaitá, Rio de Janeiro. A atriz foi internada com uma pneumonia. Segundo a família de Todor, ela "encontra-se em franco processo de recuperação". Lúcida, a atriz "já está acompanhando os seus programas de televisão favoritos e aguarda o retorno para casa", de acordo com familiares. CARREIRA A atriz Eva Todor tem um currículo repleto de peças de teatro, novelas e cinema. Diagnosticada com Mal de Parkinson, ela está afastada das televisão desde 2012. Seu último trabalho foi na novela "Salve Jorge", da Rede Globo.