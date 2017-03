Governo antecipa campanha nacional de vacinação contra gripe neste ano

NATÁLIA CANCIAN BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após registrar, em 2016, um aumento de casos de gripe antes do período esperado, o Ministério da Saúde iniciará a campanha nacional de vacinação contra a gripe mais cedo neste ano. Segundo o ministro Ricardo Barros, a data de início da campanha está marcada para 10 de abril, para profissionais de saúde, e 17 de abril, para o público-alvo, como idosos. No ano passado, a campanha foi iniciada em 30 de abril. Apesar da data, a expectativa é que a campanha inicie ainda mais cedo em alguns Estados, conforme a distribuição das vacinas a esses locais. A ideia é tentar evitar um novo aumento de casos fora do período esperado, e sem que a população esteja protegida. "Haverá distribuição antecipada e os Estados que desejarem poderão iniciar mais cedo, especialmente no Sul, onde há essa demanda em função das baixas temperaturas", afirmou Barros nesta sexta-feira (3). Além da data antecipada, neste ano, a campanha terá mudanças no público-alvo, com oferta da vacina também para professores do ensino básico e superior das escolas públicas e privadas. O restante do público-alvo é composto por pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, portadores de doenças crônicas, adolescentes de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas, presos e funcionários do sistema prisional. Em geral, a vacina protege contra três tipos de vírus da gripe, definidos a cada ano pela OMS (Organização Mundial de Saúde) de acordo com o cenário epidemiológico. Entre eles, está o H1N1, cujos casos tiveram aumento em 2016. Segundo o Ministério, a campanha deste ano deve seguir até 19 de maio. O dia D, conhecido pela mobilização nacional, está previsto para 6 de maio.