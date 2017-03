Ingressos para desfile das escolas de samba de SP ainda estão à venda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda há ingressos disponíveis para o desfile das escolas campeãs do Carnaval de São Paulo, que ocorre a partir das 22h desta sexta-feira (3) no Sambódromo do Anhembi, na zona norte. De acordo com a Liga das Escolas de Samba de São Paulo, há ingressos para todos os setores. As vendas de ingressos estão disponíveis nos pontos físicos de vendas localizados no Anhembi, Portão 1, e no metro São Bento. Ingressos meia entrada só estão disponíveis na Bilheteria do Anhembi. Os preços variam de R$ 70 (arquibancada) a R$ 500 (camarotes individuais, no setor C). O desfile das campeãs traz as cinco primeiras colocadas no Grupo Especial, incluindo a campeã Acadêmicas do Tatuapé -que encerra a festa. As duas agremiações que subiram para a elite do Carnaval -X-9 Paulistana e Independente Tricolor- dão início ao desfile. Confira a ordem (os horários são estimados): 22h Independente Tricolor 23h X-9 Paulistana 0h Rosas de Ouro 1h Império de Casa Verde 2h Vai-Vai 3h Dragões da Real 4h Acadêmicos do Tatuapé Não há nada em disputa, mas as escolas prometem repetir o desempenho do último fim de semana. "A seriedade continua, a organização é do mesmo jeito do desfile. As escolas vêm completas, com todos os carros alegóricos", diz o presidente da Liga, Paulo Sergio Ferreira. Os portões do sambódromo estarão abertos a partir das 18h.