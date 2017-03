Ainda travada, negociação com motoristas e cobradores será retomada no dia 8

A negociação do reajuste salarial de motoristas e cobradores do transporte público de Curitiba e região será retomada no dia 8 de março, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE).

Na última reunião realizada antes do Carnaval, o sindicato patronal apresentou uma proposta, considerada muito baixa pelos motoristas e cobradores, e que foi imediatamente recusada pelo presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores (Sindimoc), Anderson Teixeira, na mesa de negociação.

No dia seguinte, em resposta a pedido do Sindimoc, o Patronal aceitou garantir a data-base por mais 30 dias. Sendo assim, está garantido que o pagamento do acordo salarial e benefícios será feito de forma retroativa à 1º de fevereiro.

Nos anos anteriores, as negociações sempre foram fechadas em março. “Esperamos que venham com uma proposta digna, condizente com o valor do nosso trabalho para a sociedade”, afirma Teixeira.