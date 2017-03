Wellington completa lista de inscritos do São Paulo no Campeonato Paulista

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Wellington venceu a disputa interna e foi inscrito para o Campeonato Paulista nesta sexta-feira (3). O técnico Rogério Ceni deveria incluir mais um jogador para completar a relação de 28 atletas na competição estadual e escolheu o meio campista. O volante contou com a experiência como trunfo nesta disputa. Aos 26 anos, ele disputou 165 partidas com a camisa do São Paulo e agora tenta recuperar o seu espaço após cirurgia no joelho direito. Nesta temporada, porém, ele ficou perto de ser negociado com o Sport. Além do meio campista, estavam na disputa o zagueiro Lyanco, o polivalente Caíque, que poderia ser usado na lateral esquerda, e o lateral direito Foguete, que acertou o seu empréstimo para o Vila Nova nesta sexta-feira. O São Paulo adotou uma estratégia eficiente para definir o seu elenco no Paulista. A primeira relação entregue em 2 de fevereiro tinha apenas 23 nomes. Jogadores que estavam lesionados como o meia Lucas Fernandes e o goleiro Renan Ribeiro nem sequer tinham sido inscritos. A diretoria e a comissão técnica preferiram esperar o desenrolar das contratações, como a de Lucas Pratto, e o parecer do departamento médico para fechar a lista. Por isso, o clube não passou por aperto, como o Palmeiras que só pôde relacionar o recém-contratado Borja por conta da lesão de Moisés.