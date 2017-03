Zagueiro argentino é recebido com festa no Inter e se diz pronto para jogar

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Victor Cuesta foi recebido por aproximadamente 100 torcedores do Internacional no fim da manhã desta sexta-feira (3). No aeroporto Salgado Filho, foi recepcionado com festa e se disse muito feliz pela oportunidade de jogar no Brasil. "Eu estava em pre-temporada com o Independiente. Estou pronto para jogar", falou. "Muito feliz pela recepção e o acordo com o Inter", completou. Ao ver os aficionados, que desde o meio da manhã já estava nos arredores do aeroporto, o jogador foi até eles, distribuiu autógrafos e posou para fotos. Com muitos sorrisos, postou-se até com uma bandeira do Internacional, alcançada pelos torcedores. No colorado, Cuesta, de 28 anos, terá contrato de quatro temporadas. O clube compra 50% dos direitos dele por 2 milhões de dólares (R$ 6,5 milhões) imediatamente (em quatro parcelas de 500 mil dólares) e terá possibilidade de comprar outra fatia nos dois últimos anos de vínculo. O jogador defendia o Independiente e construiu carreira apenas na Argentina. Além de clubes como Arsenal de Sarandi e Huracán, ele defendeu também a seleção de seu país nos Jogos Olímpicos e na Copa América. A intenção de atuar, contudo, não será contemplada logo de cara. O jogador irá realizar exames médicos, assinar contrato e será apresentado na segunda-feira. Dependerá, então, da publicação de seu vínculo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder estrear.