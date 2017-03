Bodytech promove aulão gratuito em Curitiba

(foto: Divulgação)

Que tal tirar uma noite da semana para participar de uma atividade saudável e gratuita? Nesta segunda-feira, a academia Bodytech vai promover o “Mega Circuito Bodytech”, em uma estrutura inédita montada no vallet do Shopping Crystal, em Curitiba.

Gratuito e aberto ao público, o aulão vai reunir diversas modalidades, como abdominal, alongamento, ballet fitness, barrel training, dance mix, combine vivo 4G, corrida, indoor cycle e MMA fitness. A ideia é que os participantes tenham uma noite ativa e extremamente saudável, conhecendo os benefícios das mais variadas atividades físicas.

O “Mega Circuito Bodytech” será realizado no Vallet do Shopping Crystal (R. Comendador Araújo, 731 – Batel), a partir das 19h. As inscrições podem ser feitas diretamente na recepção da academia ou pelo telefone (41) 3222-5674. As vagas são limitadas. Mais informações nos sites www.shoppingcrystal.com.br e www.bodytech.com.br.