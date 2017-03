Após Oscar, diretor de 'Moonlight' produzirá série baseada em best-seller

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após sucesso com o longa "Moonlight", o diretor Barry Jenkins irá produzir a série baseada no best-seller americano "The Underground Railroad", de acordo com o site americano "Deadline". Escrito por Colon Whitehead e lançado em agosto de 2016, a obra concorre como melhor livro no prêmio "National Book Award". O best-seller aborda a história de uma escrava na plantação de algodão no estado da Geórgia, Estados Unidos, que embarca na famosa estrada "underground", uma rede de rotas clandestinas, usada no século 18 para a fuga de escravos africanos para os Estados do norte. A jovem tenta alcançar a liberdade enquanto é perseguida por um notório caçador de escravos.