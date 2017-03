Elza Soares lança clipe de 'Mulher do Fim do Mundo'

(foto: Reprodução)

Elza Soares se tornou uma cantora de destaque nos últimos anos ao renovar sua carreira artística com o disco-manifesto "A Mulher do Fim do Mundo" de 2015, vencedor do Grammy Latino de 2016 na categoria Melhor Álbum de Música Brasileira.

Nesta sexta-feira (03), Elza Soares voltou a estremecer os amantes da música com o primeiro videoclipe oficial de sua carreira.

O video de "Mulher do Fim do Mundo" teve direção e montagem de Paulo Gaitán, além da produção de Eryk Rocha, e pode ser assistido abaixo: