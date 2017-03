Ação policial conjunta identifica três pessoas envolvidas na morte de PM

Uma força-tarefa realizada na manhã desta sexta-feira (3) pela Polícia Civil de Campo Largo, Polícia Militar e pelo Departamento de Inteligência do Estado do Paraná (Diep) identificou três pessoas envolvidas no latrocínio que vitimou o tenente Fabio Alessander, 35 anos, assassinado com dois tiros – no tórax e na cabeça – no dia 22 de fevereiro deste ano.

