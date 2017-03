Brothers criticam Emilly, e Daniel diz que ela 'está cavando a própria cova'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gêmea Emilly não para de criar inimizades no "BBB 17". Seu relacionamento com Marcos já foi alvo de críticas dos colegas de confinamento, mas a prova do líder desta quinta-feira (3) agravou a situação. Não é novidade que a gaúcha e Vivian não são melhores amigas. Durante a briga pela liderança, a eliminação da manauara por Emilly não pegou bem. Os brothers e sisters se reuniram no quarto preto nesta sexta (3) para falar mal da gêmea. "Está cavando a própria cova. É insegura, imatura", reclamou Daniel. Roberta concordou: "Extremamente imatura, acha que manda nas coisas". Já Vivian foi menos delicada e disparou: "Retardada, recalcada, invejosa", após classificar sua relação com Emilly de uma "inimizade altamente declarada", no confessionário.