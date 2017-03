Fla e Flu pedem e TJD autoriza final com portões fechados no Engenhão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Fluminense devem mesmo jogar a final da Taça Guanabara no domingo (5), às 16h (de Brasília), com portões fechados no Engenhão. Os clubes fizeram o pedido como forma de protesto e foram acatados pelo TJD-RJ (Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro). Com a decisão do tribunal, a possibilidade de jogar a final com torcida única do Fluminense -mandante sorteado- está descartada. Os clubes ainda aguardam a análise do desembargador Gilberto Clóvis Farias Matos, da 15ª Câmara Cível, sobre o efeito suspensivo para a realização do clássico com torcida mista. No entanto, a medida foi uma forma de a dupla Fla-Flu se precaver. Se o desembargador aceitar o pedido dos clubes, a decisão será realizada com torcida mista. A autorização da Polícia Militar para a presença das duas torcidas é o ponto central da argumentação de Flamengo, Fluminense e Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). Porém, ainda sem resultado.