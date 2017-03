Mais de 1 tonelada de materiais são recolhidos do Rio Passaúna

(foto: Carlos Poly/SMCS)

Técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Araucária (SMMA) e funcionários da empresa terceirizada que faz a coleta de resíduos sólidos do município tiveram um trabalhão nesta sexta-feira (03) para retirar do Rio Passaúna cerca de 15 tubos de televisores descartados de maneira irregular no rio. Cada item pesava cerca de 25kg. Foram coletados ainda 500 kg de lixo e 20 carcaças de carros (algumas com 50kg cada). O total de materiais recolhidos ultrapassou 1 tonelada.

Os profissionais foram ao local após uma denúncia feita na SMMA e na Ouvidoria do Município avisando sobre a situação. Foram necessárias diversas ferramentas para que a coleta fosse feita, dentre cordas, ganchos e mobilizou 9 profissionais. Um barco seria utilizado, mas acabou não sendo necessário. Todo material que estava visível foi recolhido, porém a equipe acredita que mais itens possam estar submersos no local.

A hipótese trabalhada é os restos de carros provavelmente vieram de alguma atividade ilícita, já que possuem valor comercial. No caso das TVs, acredita-se que alguma empresa de manutenção de eletrônicos tenha descartado os materiais após retirar os componentes de valor como cobre. O restante dos componentes como cádmio, chumbo e lítio, são altamente nocivos e causam danos ao meio ambiente, impactando diretamente à fauna e a flora local, e podem trazer prejuízos para o ser humano, pelo caráter tóxico.

As oficinas que fazem esses consertos de eletrônicos são responsáveis pelo gerenciamento desses materiais e cobram uma taxa em seu serviço para que os resíduos ganhem a destinação ecologicamente correta. A Secretaria de Meio Ambiente fiscaliza essas ações e ressalta que a multa para quem age fora da lei pode custar R$2 mil. Em casos de reincidência a multa dobra.

Meio Ambiente faz coleta de materiais de grandes volumes

As pessoas físicas que tiverem aparelhos velhos em casa podem descartar itens inservíveis de pequeno porte por meio da coleta seletiva. Materiais de grande porte, como TV, geladeira, fogão, colchão, podem ser recolhidos pelo serviço de coleta especial da SMMA. Os pedidos para retirada podem ser feitos pelo telefone 3614-7480. Não contribua para poluir ainda mais o meio ambiente, utilize os canais que o município disponibiliza e fique com sua consciência tranquila.

Coleta de eletrônicos

Esporadicamente a Prefeitura realiza coletas específicas de equipamentos eletrônicos. A última aconteceu dia 18 de fevereiro, no Parque Cachoeira, em parceria com o Instituto Fukuoka. A próxima está agendada para acontecer para daqui uns dois meses.



PEVs

Itens como pilhas, baterias, óleo de cozinha e lâmpada fluorescente não são recicláveis, porém podem contaminar o meio ambiente então podem ser depositados em um dos dez Pontos de Entrega Voluntária (PEV) da cidade. Os PEVs estão instalados no Parque Cachoeira, Prefeitura, Terminal Central (dentro e fora do local), Terminal Vila Angélica, Centro Histórico, Praça São Vicente Machado, Praça Papa João Paulo II (antiga Praça da Bíblia), Unidade de Pronto Atendimento (UPA Planalto) e Clínica de Saúde da Mulher.