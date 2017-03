Empresário que morava em Londres vira réu na Lava Jato

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O juiz federal Sergio Moro aceitou nesta sexta-feira (3) a denúncia contra o executivo Mariano Marcondes Ferraz, investigado na Operação Lava Jato e acusado de pagar propina em obras da Petrobras. Com isso, ele vira réu e deve responder à acusação de corrupção e lavagem de dinheiro. Casado com a atriz Luiza Valdetaro, Ferraz morava em Londres e foi preso ao embarcar num voo para a cidade inglesa, em outubro do ano passado. Detido por uma semana, ele admitiu aos investigadores ter pago propina ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, a fim de renovar o contrato da Decal do Brasil com a estatal, em 2011. A empresa, da qual ele era representante no país, prestava serviços de armazenagem e movimentação de grãos no porto de Suape, em Pernambuco. Segundo ele, o objetivo era "fazer a coisa caminhar" e "proteger o negócio". "Era assim que funcionava o sistema", disse o executivo, em depoimento à Polícia Federal. Foram US$ 868 mil em propina, depositados em offshores de Paulo Roberto Costa -que confirmou o pagamento em delação premiada. Moro entendeu que há provas suficientes de autoria e materialidade para acatar a denúncia. O empresário afirmou que foi vítima de extorsão ou concussão. Para Moro, a alegação terá que ser examinada. "Por ora, considero o fato de que há indicativos de que foi paga propina a Paulo Roberto Costa, o que sinaliza, em cognição sumária, pela inexistência de concussão ou extorsão", escreveu o juiz. O contrato da Decal do Brasil com a Petrobras venceria naquele ano, mas acabou renovado após o pagamento da vantagem indevida, até abril de 2012.