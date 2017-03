Selma Baptista canta chorinhos de compositores curitibanos

(foto: SMCS)

A cantora e compositora Selma Baptista se apresenta neste domingo (05/03), às 11h30, no Conservatório de MPB. Ela interpreta canções do primeiro CD, Choro Encantado, que reúne composições de curitibanos. As letras se mostram enraizadas em Curitiba. “É uma prosódia curitibana. É um disco de muita liberdade. Imito papagaio, faço referências, dei voz a uma polaca, enfim, brinquei comigo mesma num desprendimento total. Com este CD deixo uma homenagem ao choro cantado”, explica a cantora.

O Choro Encantado tem direção musical do maestro Vicente Ribeiro, que acompanha a cantora tocando cavaquinho e com os músicos Daniel Migliavacca, no bandolim; Zélia Brandão, na flauta; Vinícius Chamorro, no violão de 7 cordas; e Iê dos Santos, no pandeiro.

Entre as composições que serão apresentadas tem Rua da Cadeia, Rua da Carioca, Travessa das Casinhas. O bar Dizzy também batizou uma das composições e o saudoso Bar do China, que existiu nos áureos tempos do Teatro do Paiol, serviu de inspiração. Até mesmo a crônica policial é apresentada em Choro Suicida, que no CD tem a participação especial do locutor de programas policiais Ali Chaim. A entrada é gratuita.

Serviço

Choro Encantado com Selma Baptista

Data: domingo (05/03), às 11h30

Local: Conservatório de MPB de Curitiba (Rua Mateus Leme, 66, São Francisco)

Entrada franca