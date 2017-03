Presidente do Fed sinaliza alta dos juros neste mês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos), Janet Yellen, afirmou nesta sexta-feira (3) que "a alta gradual dos juros ainda é apropriada", e que um aumento em março "pode ser adequado se a economia evoluir conforme as expectativas". Yellen disse ainda que a perspectiva de crescimento da economia americana parece boa e que os "riscos provenientes do exterior aparentam ter diminuído". "No nosso encontro de março, vamos avaliar se os dados de emprego e inflação continuam a evoluir em linha com as nossas expectativas; neste caso, um ajuste adicional das taxas de juros seria provavelmente apropriado", afirmou. O Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto) do Fed se reúne nos dias 14 e 15 deste mês. Atualmente, os juros estão na faixa entre 0,5% a 0,75%. As expectativas são de aumento de 0,25 ponto percentual, para uma faixa entre 0,75% e 1%. Segundo Yellen, a taxa de juros deve aumentar mais rápido este ano, já que a economia, pela primeira vez em seu mandato, parece livre de barreiras iminentes internas ou no exterior. No mesmo encontro, o Fomc atualizará suas projeções para 2017. Atualmente, o comitê projeta três elevações dos juros neste ano.